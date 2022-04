Riders Just Eat in sciopero anche a Genova: “La crisi energetica scaricata sui lavoratori”

Genova. Venerdì 8 e 9 Aprile riparte una due giorni di mobilitazione dei riders Just Eat in diverse città d’Italia contro le sempre più difficili condizioni lavorative cui i lavoratori sono soggetti, contro il peso del caro carburante ed energia che viene “interamente scaricato sui riders costretti ancora a mettere a disposizione il proprio mezzo per lavorare, contro le continue morti sul lavoro e contro la palese condotta antisindacale che l’azienda da mesi ha messo in campo in questi mesi contro i lavoratori che si stanno organizzando sindacalmente”.

