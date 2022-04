Rivoluzione trasporti, piano da 104mld. Il ministro Giovannini: “Cantieri Aspi necessari per messa in sicurezza”

Liguria. Il finanziamento del quadro di interventi di competenza del MIMS prevede 61,4 miliardi di euro, di cui 40,4 miliardi di euro riferibili al PNRR e 21 miliardi riferibili al Piano complementare. In tutto serviranno 104 miliardi di euro per trasformare il sistema della mobilità in Italia nei prossimi dieci anni. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

... » Leggi tutto