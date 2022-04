Sanità, De Palma (Nursing Up): “Contrattazione sul posto di lavoro strumento indispensabile per garantire i diritti degli infermieri”

Liguria. “Il rinnovo delle Rsu, quando mancano 24 ore all’inizio della tre giorni di voto, non può che rappresentare un momento decisivo per un sindacato delle come il nostro, abituato, ogni giorno da quando è iniziata la sua storia, a non nascondersi, a guardare dritto negli occhi gli infermieri e gli altri professionisti sanitari nella loro complessa quotidianità, a saper creare un equilibrio sottile e perfetto tra la complessa attualità delle problematiche economico-contrattuali e gli aspetti umani che circondano la nostra professione, senza però limitarsi, mai, al compitino di chi sta dietro una scrivania”. Lo afferma Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato Nursing Up, a poche ore dall’avvio delle operazioni di voto per il rinnovo delle rappresentanze sindacali del mondo della sanità.

... » Leggi tutto