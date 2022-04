Sanremo, una tre giorni con tema l’autismo. Che ora si cura meglio e prima

Sanremo. L’autismo ora si cura meglio e viene identificato primo. Di questo ed altro si parlerà nel corso di un tre giorni per comprendere e capire le tematiche legate al mondo che ruota attorno a questa patologia. Asl1, con la collaborazione di Alisa, Provincia di Imperia, Anmic Imperia, Angsa Imperia, Donne Medico della Provincia di Imperia e il Distretto Lions Club International 108 Ia3, ha organizzato una serie di incontri e convegni dedicati ad addetti ai lavori e non, per confrontarsi su questa delicata ed attuale materia.

... » Leggi tutto