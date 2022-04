Savona/Valbormida. Sono stati assegnati i lavori per la ricostruzione dell’impianto di Funivie Spa, dopo il bando avviato dal commissario Vittorio Maugliani che ha raccolto le manifestazioni di interesse delle ditte in lizza per l’appalto relativo al ripristino dell’infrastruttura funiviaria che da Savona trasporta le rinfuse in Val Bormida.

