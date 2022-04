Il Ventimiglia batte l’Ospedaletti e vola al quarto posto

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio batte l’Ospedaletti 2-1, rompe l’incantesimo dei quattro pareggi consecutivi e vola al quarto posto in classifica. Ma soprattutto ritrova lo spirito giusto per affrontare la rimanente parte del playout di Eccellenza. I granata hanno sofferto, riuscendo però a reagire quando – a dieci minuti dalla fine – sembrava che in arrivo ci fosse il quinto pari della serie. Ora in vista c’è una trasferta a Busalla che si annuncia tutt’altro che tranquilla.

