Imperia, “Non perdiamo la Speranza”: i Testimoni di Geova organizzano due appuntamenti speciali

Imperia. «Il mondo è in subbuglio», ha affermato António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. In un periodo segnato sempre di più dall’incertezza per il futuro, i Testimoni di Geova di tutto il mondo organizzano nel mese di aprile due importanti eventi per riflettere sui motivi che possono aiutare a non perdere la speranza. Anche gli oltre 1400 Testimoni di Geova della città di Imperia estendono a tutti l’invito ad assistere a questi eventi.

