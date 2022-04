Infrastrutture, Giampedrone: «Bene nomina di commissario per variante Aurelia di Sanremo»

Sanremo. «Sono soddisfatto che la Commissione Lavori Pubblici abbia approvato la proposta di individuazione di un Commissario nella persona di Matteo Castiglioni per il tratto di variante alla Statale Aurelia di Sanremo (Sanremo Centro-Sanremo Foce). Questo risultato è frutto di un impegno importante del territorio e della Regione Liguria, come da nostra richiesta specifica al Governo. Bene anche che la stessa Commissione abbia deciso di raccomandare al governo l’importanza strategica dell’opera di completamento del sistema delle varianti Aurelie individuata nella tratta di Ventimiglia, per un futuro commissariamento. Ritengo importante che sia stato individuato come Commissario Matteo Castiglioni, con il quale già lavoriamo per tutte le altre tratte». Così dice l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone.

