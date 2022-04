La Liguria torna a Vinitaly con 84 etichette e 52 aziende

Genova. La Liguria torna a Vinitaly, la grande fiera dedicata al mondo dell’enologia e del gusto in programma a Verona dal 10 al 13 aprile, e lo fa con numeri straordinari e storie uniche al mondo, che confermano la vocazione di questa terra per una produzione eroica, limitata nei numeri – sono circa 1700 gli ettari di superficie vitata – ma di qualità elevatissima, riconosciuta in tutto il mondo. Un dato su tutti, quello dell’export, cresciuto nel 2021 del 26,7% rispetto al 2020. Sono circa 1500 le imprese liguri che operano nel settore tra produttori, aziende agricole e imbottigliatori.

