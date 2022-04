Coronavirus, la macchina dei tamponi: in due anni test a oltre 31mila persone provenienti dall’estero

Imperia. Sono 37.865 in due anni le persone che hanno comunicato all’Asl1 di essere rientrate in Italia dall’estero. Di queste, 31.826 sono state sottoposte a tampone e 1.490 (il 4,68 percento) sono risultate positive al Covid-19. Altre 6.039 sono state invece messe in isolamento domiciliare. Lo si evince dai dati raccolti dall’azienda sanitaria dall’inizio della pandemia, nel marzo del 2020, fino al termine dell’emergenza sanitaria, il 31 marzo scorso.

... » Leggi tutto