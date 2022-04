Gli Irriducibili Sanremo chiamano a raccolta la cittadinanza per tifare biancoazzurro

Sanremo. Gli Irriducibili Sanremo si rivolgono a tutti i tifosi matuziani, nessuno escluso: «Questo è un momento fondamentale per la stagione dei biancazzurri, un momento dove dobbiamo tenere un rullino di marcia importante per poter impensierire ancora il Novara capolista. Dobbiamo dare filo da torcere ai nostri blasonati avversari che, senza la presenza nel girone della nostra squadra, avrebbero già ipotecato la promozione tra i professionisti. E’ bello rivestire il ruolo di “guastafeste” in questo periodo, soprattutto perché chi sta davanti sta soffrendo, e non poco, la nostra scomoda presenza. Anche l’articolo assurdo apparso in questi giorni sulla “gazzetta.it” ne da perfettamente la dimostrazione. Rivangare fatti che risalgono a più di 10 anni fa dimostra che non ci sono argomenti, odiernamente, per mettere freno al nostro entusiasmo. E allora questa voglia di fare bene sul campo, di vedere un buon calcio, e di non sentirci secondi a nessuno dobbiamo dimostrarla andando al Comunale in maniera massiccia a partire già da questa domenica dove affrontiamo un’altra squadra che ha una storia illustre da difendere, il Varese».

