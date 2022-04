Imperia, genitori chiedono proroga riscaldamento a scuola. Il sindaco la nega: «Mettere un maglione non è grande sacrificio»

Imperia. «Ho letto e ascoltato le richieste che sono giunte da alcuni cittadini e dai genitori di qualche alunno per prorogare l’accensione del riscaldamento anche nel mese di aprile. Non senza turbamento, comunico che non ritengo opportuno procedere in questa direzione. Appartengo a coloro che sospenderebbero l’acquisto di gas dalla Russia, perché quei soldi sono utilizzati dal Governo di Mosca per finanziare la guerra in corso. Per quanto è in nostro potere, cerchiamo almeno di limitarne l’uso il più possibile» – dice il sindaco Claudio Scajola.

... » Leggi tutto