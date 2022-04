Istruzione, disponibili le borse di studio-voucher 2021/22 per gli studenti delle scuole superiori

Liguria. È disponibile sui siti web di Regione Liguria e di Aliseo il bando regionale per chiedere le Borse di studio – voucher per l’anno scolastico 2021-2022. “Si tratta di voucher destinati agli studenti iscritti alle scuole superiori (secondarie di secondo grado), residenti in Liguria nell’anno scolastico 2021/2022 – spiega l’assessore alla Scuola Ilaria Cavo -, che possono essere utilizzati anche per l’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto o per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. L’obiettivo è quello di contrastare la dispersione scolastica, intervenendo con un aiuto concreto alle famiglie per garantire l’effettivo diritto allo studio per ogni studente”.

