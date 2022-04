Liguria, Toti: «Tra qualche mese lascerò l’assessorato alla sanità, è giusto così»

Genova. «Prima o poi lascerò questo assessorato, com’è giusto che sia. Non appena sarà passata questa fase di programmazione molto delicata penso che ragioneremo su un tagliando a tutta l’amministrazione». Così il governatore ligure Giovanni Toti, intervistato oggi da Radio Babboleo, annuncia l’intenzione di cedere la delega alla sanità, rimasta in capo alla presidenza fin dall’inizio del secondo mandato. Una mossa che ammansirà non solo i mugugni dell’opposizione, ma anche quelli dei partiti della coalizione di centrodestra mentre si accende la campagna elettorale per le comunali a Genova e La Spezia.

... » Leggi tutto