Rifiuti a Savona, Arecco attacca: “Il sindaco prenda decisioni, finito il tempo delle gite nei quartieri”

Savona. “Più passa il tempo e più aumenteranno per ATA e per il Comune di Savona i costi sostenuti per pagare la cooperativa a cui è stato affidato l’incarico di svuotare i cestini e spazzare le strade. I denari impiegati, occorre ricordarlo, sono quelli risparmiati dalla precedente amministrazione. Si rischia di subire l’aumento delle tasse sulla rumenta e aumenterà l’esposizione debitoria di ATA, con il concreto rischio che l’azienda chiuda definitivamente i battenti prima dell’emissione della sentenza. Più passa il tempo e più si allontanerà la possibilità di pagare i numerosi creditori dell’azienda e peggioreranno ulteriormente le condizione igieniche in città, soprattutto con l’approssimarsi dei mesi estivi. I lavoratori di ATA avranno da temere per il proprio impiego e si allontanerà il momento in cui sarà finalmente individuato il sito in cui collocare il nuovo centro cittadino di raccolta degli ingombranti”. Lo dice il consigliere comunale Massimo Arecco in merito all’atteso passaggio al nuovo sistema di raccolta differenziata.

