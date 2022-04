Spiagge, Gagliardi: «Bene stop a distanziamento, passo in avanti verso il ritorno alla normalità»

Genova. «L’abolizione del distanziamento sulle spiagge è un’ottima notizia: si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il ritorno alla normalità e la possibilità per il settore del turismo, particolarmente colpito dall’ondata epidemiologica da Covid-19, di tornare ai livelli pre-pandemia. Il superamento di questa disposizione arriva al momento giusto: siamo alle porte della bella stagione, quindi i gestori degli stabilimenti balneari hanno il tempo per poter organizzare le spiagge per l’estate e per i prossimi fine settimana e i ponti delle festività» – dichiara in una nota la deputata Manuela Gagliardi.

