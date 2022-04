Genova. Con un gazebo allestito in via XX Settembre (angolo via San Vincenzo, davanti negozio Sutorius) e aperto dalle 9 alle 13 di domani, venerdì 8 aprile, anche Ape Confedilizia Genova e provincia parteciperà alla manifestazione nazionale per informare i cittadini sui rischi della riforma del catasto, prevista dall’art. 6 del disegno di legge delega per la riforma fiscale.

... » Leggi tutto