Dalla Regione 1,6 milioni per la nuova banchina del Waterfront: servirà per l’Ocean Race

Genova. Oltre 1,6 milioni dal Fondo strategico regionale per la costruzione di una nuova banchina a Levante della Nuova Darsena, nell’ambito del Waterfront di Levante, che servirà anche a ospitare le imbarcazioni dell’Ocean Race durante il Grand Finale previsto a Genova nel luglio 2023. È uno degli interventi del pacchetto di quasi 24 milioni (di cui 6,7 per la provincia di Genova) stanziati dalla giunta per realizzare una serie di interventi diffusi in materia di infrastrutture, difesa del suolo, ambiente, rigenerazione urbana e impianti sportivi sulla base dei progetti già in fase avanzata presentati dai Comuni interessati.

