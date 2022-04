Festen: all’Ivo Chiesa il gioco della verità tra teatro e cinema

Genova. In una villa lussuosa si riunisce la famiglia Klingenfeldt per festeggiare i 60 anni del patriarca Helge. Nella casa si ritrovano i tre fratelli: Christian, Helene e Michael, quest’ultimo non ufficialmente invitato perché fonte di disastri a causa della sua indole collerica e incline all’alcolismo. Su tutti incombe l’assenza di Linda, gemella di Christian, morta suicida da poco tempo. Al momento del brindisi Christian fa un discorso che rivela restroscena terribili legati al rapporto di lui e di Linda col padre. La patina mondana e i sorrisi forzati si sgretoleranno sotto i colpi di rivelazioni inaspettate e rese dei conti nell’incertezza di capire quale sia la verità.

... » Leggi tutto