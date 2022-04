Imperia. Dopo la tappa del “Trofeo Ponente in Rosa” e il “Trofeo Città di Ceriale” per le ragazze juniores, domenica 10 aprile prenderà il via la Granfondo “El Diablo”, dedicata all’amato campione Claudio Chiappucci, protagonista lo scorso anno a Ceriale in occasione della corsa ciclistica, valida come prova per il campionato nazionale Acsi e valevole per il circuito Trofeo Loabikers.

... » Leggi tutto