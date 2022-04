Ponte Morandi, gli avvocati di Castellucci: “Nel processo il teorema accusatorio cadrà come una foglia”

Genova. “Le vittime vanno tutelate, gli innocenti vanno protetti. Finora questo processo si è rifiutato di proteggere gli innocenti. Se il dibattimento sarà, come noi confidiamo, l’inizio di un processo giusto, il teorema accusatorio del pm nei confronti dell’ingegner Castellucci si confermerà essere una foglia d’autunno: gialla, tremula, che sta per cadere e cadrà”. E’ quanto dichiarano gli avvocati Guido Carlo Alleva e Giovanni Paolo Accinni, legali dell’ex ad di Atlantia Giovanni Castellucci, commentando il rinvio a giudizio per il crollo del Ponte Morandi.

