Sanremo. «Ho appreso dalla polizia questo pomeriggio che la mia vettura commerciale aveva subito un danneggiamento. Erano diversi giorni che non prendevo la macchina. Mi sono recato pomeriggio a fare denuncia. Per me questo gesto è assurdo». A dichiararlo è un agente immobiliare a cui nella notte ignoti hanno tagliato le quattro gomme di una Maserati parcheggiata davanti all’agenzia.

