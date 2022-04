Recco. a Pro Recco non sbaglia in casa della Stella Rossa: alla “Muskatirovic” di Belgrado i campioni d’Europa si impongono per 12-14 in una gara emozionante e decisa dalle reti di Younger e Cannella negli ultimi tre minuti di gioco. A due turni dalla fine del gruppo B di Champions League, Ivovic e compagni sono primi con gli stessi punti del Marsiglia.

