Cannabis terapeutica, Costa: “Nuovo bando per aziende produttrici per l’autosufficienza”

Genova. “Come anticipato precedentemente, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l’individuazione di aziende e operatori economici in grado di coltivare piante di cannabis da destinare alla fabbricazione di medicinali e materie prime farmaceutiche. E’ già possibile candidarsi compilando il modulo presente sul sito del Ministero della Difesa. La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 18 del 27 giugno. Siamo di fronte ad un passaggio fondamentale del processo di autosufficienza del Paese nella produzione di cannabis terapeutica”.

... » Leggi tutto