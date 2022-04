Comunali Genova, nel municipio Medio Ponente contestato tra Pd e M5s i dem mettono sul tavolo tre nomi

Genova. Resta in stand by la discussione sulle presidenze di municipio all’interno del campo progressista ma, tra tutti i nodi da sciogliere, quello più stretto resta il Medio Ponente. In particolare sono Pd e M5s che non vogliono cedere la guida del mini-consiglio che gestisce l’area di Cornigliano e Sestri Ponente, un territorio storicamente “rosso” anche se negli ultimi anni ha visto variare, come tutta Genova, le dinamiche alle urne.

