Dalle elezioni del 12 maggio alle politiche del 2023, Fabio Perri (FdI): «Pronti per affrontare le sfide, lavorando per la comunità»

Sanremo. Dal leader Giorgia Meloni al lavoro sul territorio, in vista della prossima tornata elettorale del 12 maggio, quando saranno chiamati a votare i cittadini di Arma di Taggia, Perinaldo, Bajardo e Pornassio. In una lunga intervista in studio, il responsabile degli enti locali di Fratelli d’Italia per la provincia di Imperia, Fabio Perri, racconta il proprio ruolo all’interno del partito e traccia un bilancio della politica locale.

... » Leggi tutto