Laigueglia, Riviera Beach Volley al via il primo dei 3 week end su 16 campi

Sarà il primo dei tre week-end da 16 campi outdoor a Laigueglia. Con una tappa federale 2 per 2 maschile e femminile “silver” il sabato e una tappa “gold” per professionisti la domenica si apre la stagione 2022 targata Riviera Beach Volley. Attese oltre 40 coppie che andranno ad inaugurare i campi montati ad hoc dal Riviera sull’arenile laigueglino. Particolarmente d’impatto l’arena centrale presso la Scuola Vela sotto il Torrione saraceno Cinquecentesco, simbolo del paese giunto quarto nella classifica Rai dei borghi più belli di Italia.

“E’ una soddisfazione e un orgoglio incredibile poter solcare questi spazi meravigliosi con campi da beach volley – spiega Alessio Marri, promoter e presidente Riviera Beach Volley ASD – il nostro non è solo uno spazio meramente sportivo, ma insistiamo moltissimo sulle potenzialità del beach volley in chiave promozionale per il nostro strepitoso territorio ligure”. Grazie alla collaborazione con Bulkmedia, una delle migliori e giovani realtà di videomaker nostrani, presto saranno disponibili le scenografiche riprese spot girate tra la dorsale dei sentieri che domina il golfo di Laigueglia e Colla Micheri con protagonisti un pallone da beach volley, una mountain bike guidata da Alessandro Saccu, direttore della squadra UCLA 1991 e promoter di grandi eventi MTB e i magnifici scorci rigorosamente della costa filmati anche con drone.

Versante beach volley saranno 16 i campi che a partire da questo week-end diventeranno protagonisti di un calendario da record per la Liguria: infatti, dopo i tornei inaugurali del 9 e 10 aprile che coinvolgeranno tantissime società di beach volley e pallavolo iscritte alla seconda edizione del campionato italiano Fipav per società, due grandissimi eventi solcheranno le spiagge laiguegline. Chiuso per sold out con oltre 200 iscritti il clinic di allenamento “Spring Beach” che andrà in scena grazie alla collaborazione di ben 8 società del centro-nord italiano tra cui Cus Torino Beach Volley, Mba Milano Sport Accademy, Beach Volley Training, Be.vo San Bartolomeo, Bvg Asti, In beach club e Beach Volley Stade. A Pasquetta sotto conduzione esclusiva Riviera Beach Volley la prima tappa del Circuito Menabrea anch’esso alla seconda edizione dopo il grande risultato del 2021 con oltre 10 tappe in tutta Liguria. La giornata prevederà su 16 campi un serie Beach 2 per tesserati Fipav e due formule amatoriali per gli altri: tradizionale 2×2 maschile e femminile e categoria giallo a estrazione per i principianti. Ma non finisce qui perchè insieme alla squadra di Milano I follow Beach volley, tra le più numerose in termini di tesserati federali, andrà in scena l’XI° edizione Riviera Beach Volley con oltre 350 partecipanti con un concentramento di tornei amatoriali e del campionato per società con tutte le categorie previste: silver, gold, master over40 maschile, over35 femminile e under 20. Presente anche una comitivia francese di beachers affezionatisi al Riviera dopo la prima esperienza di Laigueglia ad ottobre 2021.

“Nel programma 2022 oltre ad ampliare il Circuito Menabrea nel raggio di azione su tutta la regione e aumentare il numero di campi sulle grandi manifestazioni – chiude Marri – abbiamo elaborato candidature estremamente solide per due eventi mai realizzati in provincia di Savona e in Liguria che ci auguriamo di chiudere e ufficializzare al più presto”. Lo slogan non rimane solo sulla carta, con il Riviera la Liguria è senz’altro più beach volley.

