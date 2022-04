Rsu 2022, a Imperia la Cisl Fp Liguria vince in Asl1, amministrazione provinciale, agenzia delle entrate e Inps

Imperia. La Cisl Liguria e la Fp ha ottenuto ottimi risultati nelle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie 2022 dei dipendenti pubblici. Vittoria in ASL 1 con 589 voti. Ottimo risultato al Comune di Sanremo con 97 preferenze, conquistati 5 seggi su 12. Primi con 71 voti su 110 all’Agenzia delle Entrate di Imperia (5 seggi su 7), primi all’Inps di imperia, all’Ispettorato del Lavoro di Imperia e all’Amministrazione Provinciale. Primi anche al Tribunale di Imperia, alla Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, all’Ufficio Scolastico di Imperia – Savona. Per quanto riguarda il Comune di Imperia si registra una crescita di due seggi rispetto al 2018.

... » Leggi tutto