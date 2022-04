Savona, la giunta al lavoro sul Por Fesr 2021-2027: “L’obiettivo è realizzare l’Agenda”

Savona. La Giunta savonese ha iniziato a lavorare al nuovo Programma Regionale POR FESR Liguria 2021-2027 fornendo le prime indicazioni sulle linee strategiche. “Com’è noto il nostro obiettivo è quello di realizzare l’Agenda – spiega l’assessore alla Rigenerazione Urbana Ilaria Becco – nello specifico, rispetto al FESR, abbiamo scelto la linea direttrice della città vivibile che si articola in città curata (infrastrutture verdi), città accessibile (pedoni e mobilità lenta), città attrattiva (la cultura come veicolo di coesione economica e sociale) e la città che si rigenera (omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini)”.

... » Leggi tutto