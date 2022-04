Ad ArteGenova, fino a domenica i massimi esponenti delle correnti del ‘900

Genova. Fino a domenica 10 aprile (chiusura alle ore 20) ArteGenova propone in Fiera più di 500 artisti di grande livello portati da un centinaio di galleristi italiani, sloveni e svizzeri. I nomi sono tra i più celebri: Warhol, Christo, De Pisis, Duchamp, Ligabue, Baj, Hartung, Rosai, Sironi, Burri, Morandi, Boetti, Schifano, Campigli, Guttuso, Jenkins. Tra i pezzi forti che il pubblico troverà spiccano Fountaine, rarissima opera di Marcel Duchamp ritenuta l’origine del Dadaismo; diverse tele di Fontana tra cui una precedente ai celebri tagli seriali e due nudi; piatti anni ’60 di Emilio Scanavino in ceramica di Albisola e l’unica croce realizzata sempre dal maestro dell’Informale; un Cretto di Burri di 13 anni precedente all’opera monumentale Cretto di Gibellina; i décollages di Mimmo Rotella; autoritratti di Ligabue, nudi di De Chirico del Ventennio, un ritratto che il futurista Giacomo Balla fece alla figlia, un raro collage in rilievo su sughero di Giuseppe Capogrossi (1970). Nell’ambito della Pop Art proposta da sei galleristi, compaiono il raro ciclo completo Jacky 1-2-3 di Andy Warhol datato 1965 (serigrafia su carta in 200 esemplari) che torna in pubblico dopo l’ultima uscita nel 2015 al Moma; e un Baloon Dog di Jeff Koons in ceramica blu, per la cui realizzazione serve il lavoro di 30 persone per due mesi.

