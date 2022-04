Ceriale. L’atteso campione è arrivato oggi a Ceriale e si è messo subito in sella alla sua bici per una breve sgambata di riscaldamento… E’ il momento della GRANFONDO “EL DIABLO”, dedicata proprio a Claudio Chiappucci, la gara di ciclismo del Trofeo Loabikers, organizzata con il patrocinio dell’amministrazione cerialese, valida come prova per il campionato nazionale Acsi.

