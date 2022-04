Recupero del parco storico del monte Moro, inaugurata la nuova cartellonistica

Genova. Prosegue il progetto di recupero del Monte Moro, nel levante di Genova. Oggi, in Piazza Cornelio De Simone, davanti al tiro al piccione di Quinto, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova cartellonistica. Si tratta di sei cartelli, il primo è stato posizionato proprio in Piazza De Simone, collocati in posizione strategica per indicare e spiegare a turisti ed escursionisti il percorso che porta al Monte Moro, comprendendo i manufatti presenti sul sentiero.

