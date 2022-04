Toti al convegno “Trattato del Quirinale”: «Punto di partenza per potenziare collegamenti e infrastrutture con Francia»

Sanremo. «Stiamo parlando di un trattato particolarmente utile per il nostro territorio, in relazione soprattutto ai temi delle infrastrutture, del commercio e del turismo con un focus legato ai collegamenti Italia-Francia attraverso due opere strategiche, la statale del Colle di Tenda e la ferrovia Ventimiglia-Nizza-Cuneo. La linea ferroviaria, riaperta a dicembre dopo la devastazione provocata in Val Roya dalla tempesta Alex, dovrà essere potenziata per assicurare collegamenti efficaci ed efficienti, anche perché parliamo di una tratta fondamentale anche dal punto di vista economico per la nostra Riviera dei Fiori».

