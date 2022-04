Ucraina, circa 40 minori già inseriti nel sistema scolastico ligure. Boom di visite per il sito orientamenti

Genova. “Sono circa 3mila i cittadini ucraini seguiti nel sistema di gestione della seconda accoglienza di Regione Liguria attraverso il numero verde e il portale per l’inserimento a scuola dei più piccoli. Il sito internet www.orientamenti.regione.liguria.it nella sezione dedicata all’Ucraina, negli

ultimi giorni ha fatto registrare anche 1.400 visite al giorno (con il picco che è stato registrato il 2 aprile) mentre ora si viaggia sui 600 contatti al giorno. Nella prime due lezioni on line dedicate all’insegnamento della lingua italiana, invece, sono stati raggiunti circa 300 utenti”. Così il presidente di Regione Liguria e commissario per l’accoglienza dei profughi Giovanni Toti e l’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo in merito all’inserimento dei cittadini ucraini in Liguria.

