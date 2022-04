Genoa, la difesa scricchiola quando a centrocampo manca la concentrazione

Genova. Cosa succede alla difesa rossoblù? Dopo la rete subita a Verona ecco i quattro gol in casa contro la Lazio. La stabilità che ha portato Blessin nel reparto difensivo scricchiola, anche se nei primi 45 minuti, nonostante il gol subito, sembrava possibile una ripresa giocata nell’ottica di pareggiare. Invece è arrivata la doccia fredda del gol di Immobile nel recupero. Anche questa volta, e non è la prima, il Genoa subisce in momenti chiave: con la Salernitana aveva appena sfiorato il raddoppio, contro la Lazio era ancora con la testa a recriminare un calcio di rigore non dato (pare che il var non sia potuto intervenire perché il fallo, che comunque c’era e non è stato fischiato, era iniziato fuori area). Distrazioni fatali in un meccanismo così ricco di ingranaggi come il Genoa di Blessin. “Troppi regali, oggi”, dice l’allenatore del Grifone. “Bisogna tenere conto che non è solo la difesa che difende, ma tutta la squadra”.

