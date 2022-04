Raddoppio ferroviario, Macello ad Albenga ma non a Borghetto. Canepa: “Miei agricoltori come quelli ingauni”

Borghetto/Albenga. “Il commissario straordinario Macello sarà nuovamente ad Albenga per incontrare le associazioni di categoria agricole, dopo la prima visita fatta a febbraio per presentare in Comune il tracciato di competenza. La piana ingauna merita assolutamente questa attenzione ma non nascondo una forte irritazione per il trattamento diverso riservato fino ad oggi al mio territorio e ai miei agricoltori, che, analogamente ai colleghi albenganesi sono destinati a pagare un prezzo molto alto a causa dello spostamento a monte”.

... » Leggi tutto