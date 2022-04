Trofeo Carpaneda ancora a Botta a Dritta, Luigia Academy Cup alla Societé Nautique de Genève

Alassio. E dire che la loro avventura nelle acque della Baia del Sole non era iniziata proprio nel migliore dei modi. Dopo un primo e un secondo piazzamento, la rottura del timone aveva visto Botta a Dritta, lo Smeralda 888 che fu di Luigi Carpaneda, oggi di Francesco Vauban, era infatti costretta a rientrare in porto anzitempo trainata da un gommone. Volti delusi e la prospettiva di non risolvere il danno in tempo per proseguire la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. La soluzione è arrivata dal Millennium Falcon, lo Smeralda di Marco Favale, che impossibilitato a prendere parte alla regata, ha messo a disposizione la barca.

