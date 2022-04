Savona. Sottoterra. Dove non c’è luce. Si cammina al buio e sembra di non arrivare mai, laggiù in fondo. La torcia svela, a poco a poco, l’immagine di questo mostruoso serpente che si snoda silenzioso, invisibile, nell’oscurità. Rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale.

