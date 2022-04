Arriva nei cinema “La nuova scuola genovese”, Cavo: “Sviluppa dialogo tra cantautori e rapper”

Liguria. “Il docufilm sviluppa quel dialogo tra generazione dei cantautori e dei rapper che come assessorato regionale alla cultura abbiamo da sempre incentivato portandolo innanzitutto ai giovani studenti delle scuole”. Così l’assessore alla Cultura e allo Spettacolo e alla Scuola Ilaria Cavo nel commentare l’arrivo nelle sale del docufilm ‘La nuova scuola genovese’ in programma nei cinema martedì 3 e mercoledì 4 maggio. La produzione analizza il filo rosso che lega i grandi cantautori della ‘scuola genovese’ come Gino Paoli, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Bruno Lauzi e Fabrizio De André ai rapper nati in Liguria che oggi dominano le classifiche italiane.

... » Leggi tutto