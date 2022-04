Da Santo Stefano al Mare ad Arezzo con oltre un chilo di cocaina, arrestato e rimesso in libertà

Arezzo. Giovanni S., 55enne di Santo Stefano al Mare, è stato arrestato ad Arezzo perché trovato con 1 chilo e 100 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile del passeggero dell’auto su cui viaggiava. La droga era nascosta in un involucro ed è stata trovata durante una perquisizione avvenuta in autostrada. Dato però che la vettura risulta intestata a una terza persona, non essendo possibile stabilire di chi fosse la droga, il gip del tribunale di Arezzo lo ha rimesso in libertà, ritenendo mancanza di gravi indizi di colpevolezza.

... » Leggi tutto