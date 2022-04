Dal 22 aprile la Liguria ospita uno dei più prestigiosi tornei internazionali under 14

Genova. Ritorna in Liguria uno dei più prestigiosi tornei internazionali under 14 e festeggia il suo primo quarto di secolo. I tornei, in totale sei, inizieranno a svolgersi a partire dal 22 aprile e termineranno in data 5 giugno. L’evento che avrà maggior risalto, tra questi, sarà quello dedicato alla categoria giovanissimi fascia b leva 2008, 2° Memorial Carlo Pizzorno, che inizierà il giorno 22 e terminerà il giorno 25 aprile e che vedrà coinvolte trentadue squadre provenienti sia da tutta Italia, sia da nazioni quali Serbia, Svizzera e Svezia. La manifestazione si svolgerà su sei campi presenti sul territorio valbormidese, che, anche in passato, sono stati calcati da alcuni di quelli che oggi sono, a tutti gli effetti, giocatori professionisti, tra i quali ricordiamo Stephan El Shaarawy, Manuel Locatelli, Emil Audero, Marcus Rashford, Patrick Cutrone, Davide Calabria, Alberto Paloschi e Donny Van De Beek, Alessio Romagnoli, Gianluca Mancini, Christian Maldini, Riccardo Sottil, Pietro Pellegri e Davide Faraoni. Per citarne alcuni tra i più famosi.

