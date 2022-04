Miranda Moroni, la nuova delegata Slow Food del Ponente del Gusto

Erano emozionate Monica Maroglio, la Fiduciaria uscente, e Miranda Moroni, la giovanissima Fiduciaria appena eletta alla guida della Condotta Slow Food di Albenga, Finale e Alassio. Unite, le due “ragazze”, non solo dalle due M di nome e cognome (un filo rosso? E chi lo sà), ma anche dai valori di Slow Food: biodiversità, risparmio di suolo ed energia, giusta retribuzione, sapori. Insomma, il mantra di Carlin Petrini sul cibo: buono, pulito, giusto. Che in una regione stretta come la Liguria significa valorizzare non solo gli orti, ma anche (soprattutto) l’olio, il vino, le castagne che possono tornare ad essere protagoniste…Ma questo è un altro discorso.

