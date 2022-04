Riviera Beach Volley, a Laigueglia 100 atleti per la prima tappa federale Silver e Gold

Primo week-end di grande beach volley a Laigueglia con la tappa del campionato per società Fipav silver e gold organizzata da Riviera Beach Volley con il patrocinio comunale.

Termina con un triplete del Cus Torino Beach Volley che si accaparrano la vittoria il sabato sia nel Silver maschile con la coppia Ginepro Matteo e Zilio Loris, sia nel Silver femminile e Gold con Sgarbossa Speranza e Ermondi Virginia e, infine, nel gold femminile con Valeria Refiorentin e Silvia Giacosa.

Vittoria sofferta al terzo set nel gold maschile dopo un’intensissima giornata di gare di alto profilo per Luca Cravera e Sam Fioretta della società milanese I follow beach Volley dopo 3 set tiratissimi disputati con grande senso tattico e concentrazione.

Per le coppie liguri il podio gold femmile ha riservato la seconda e la terza piazza, rispettivamente con le imperiesi Vizio Valentina e Conte Valentina di Asd in Beach club e con la Serteco Volley School di Martina Montedoro e Zannino Alessia. Stesso risultato per il palabeach Asd di Spotorno che conquista con Matteo Pipitone e Gigante Andrea l’argento e con Grosso Laerte e Bressan Nicolo il bronzo.

Alle premiazioni il sindaco Roberto Sasso Del Verme: “Con il ripascimento a compimento contiamo di far crescere anche lo sport su sabbia in modo importante – ha spiegato Sasso – contiamo di trasformare le spiagge di Laigueglia in un’arena sportiva in periodi destagionalizzati, sport e turismo sono la nostra carta vincente”.

Grande soddisfazione anche da parte di Riviera Beach Volley Asd: “Ringraziamo il Comune di Laigueglia e gli stabilimenti che hanno collaborato – ha dichiarato il presidente Alessio Marri – mai in Liguria si erano prospettati 3 week-end consecutivi con 16 campi da beach volley con atleti da tutta Italia”.

Dopo questa prima tornata sono previsti infatti un clinic di allenamento già sold out con 8 tra le migliori società di beach volley del Nord Italia per duecento persone il sabato e la domenica di Pasqua e un torneo di Pasquetta con la prima tappa federale Menabrea Riviera Beach Volley che solcherà in estate i campi di tutta la Liguria.

Ma l’evento principale sarà il ponte del 25 aprile con oltre 500 coppie attese con l’XI° edizione Riviera Beach Volley realizzata in collaborazione con la società milanese I follow Beach Volley. Attesi partecipanti da tutta Italia e non solo: una comitiva di oltre 40 francesi, dopo l’evento di ottobre, si è già iscritta sottolineando la bellezza della location del borgo di Laigueglia per un torneo di beach volley. “Un campo centrale da gara sotto il nostro torrione cinquecentesco – racconta l’assessore Massimiliano D’Appolito – è la sintesi perfetta del nostro lavoro, storia, sport e turismo che si intrecciano”.

Il Riviera Beach Volley intanto torna subito in moto per terminare il montaggio dei 16 campi che coinvolgeranno più di 12 stabilimenti fino al 25 aprile.

... » Leggi tutto