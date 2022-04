Bologna. Questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara è andata in scena Bologna-Sampdoria, gara valevole per il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. Alla fine è stato 2-0 per i padroni di casa, un epilogo che ha nuovamente gettato qualche ombra non soltanto sui giocatori blucerchiati, ma anche e soprattutto sull’operato di Marco Giampaolo, loro allenatore da ormai più di due mesi.

... » Leggi tutto