Donne e Smart Working: i rischi di oggi e le soluzioni per il futuro

Ormai è diventata consuetudine chiamarla nuova normalità, perché si è affermata con forza e non ne vuole sapere di andare via. La pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova la resilienza dell’Italia e del mondo, trasformando annose certezze in possibilità o, ancor più spesso, in rischi.

Lo Smart Working è solo uno dei tantissimi esempi che si possono riportare: cosa ha rappresentato, e sta rappresentando, per le donne italiane? Come viene concepito dai datori di lavoro? È uno strumento per permettere un bilanciamento tra vita e lavoro o una zavorra definitiva alle possibilità di carriera?

A questi importanti interrogativi, ha provato a dare una risposta un report del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, tramite un’indagine fortemente voluta da Elena Bonetti e condotta con la collaborazione di 50 aziende rappresentative di tutti i settori.

L’obiettivo non era solamente fotografare la situazione in corso, quanto trovare buone pratiche e proposte per rendere il lavoro agile un pilastro su cui costruire il business del futuro. Anche e soprattutto in vista della fine dell’emergenza.

Le donne e il lavoro agile: tra rischi e difficoltà

Il risultato migliore è il seguente: là dove il lavoro agile funziona e coinvolge, in ugual misura ed efficacia, donne e uomini, si festeggiano più nascite. E non è un qualcosa da sottovalutare se si legge in rapporto all’allarme denatalità dato negli scorsi mesi dall’Istat. Nei primi 9 mesi del 2021, nel nostro Paese si sono registrate 12.500 nascite in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, si tratta di uno dei picchi più bassi mai raggiunti.

Lì dove lo Smart Working è mal pensato, invece, sono le donne a scontrarsi con le difficoltà più grandi, concretizzate in carichi familiari difficili da gestire e una netta riduzione delle possibilità di carriera.

Per non parlare dell’incidenza degli infortuni, da sempre tasto dolente ignorato dai più. L’unica soluzione valida è stipulare un’assicurazione medica versatile e personalizzata che permetta di tutelare i momenti trascorsi, lavorando, tra le mura domestiche.

Cosa accadrà in futuro?

In vista del futuro, racconta il documentario, le aziende più importanti hanno già iniziato a muoversi. Sono sempre di più le organizzazioni che hanno scelto di garantire alle donne una maggior autonomia negli orari e il diritto alla disconnessione la sera e durante i pasti.

Per quanto riguarda il rientro post-gravidanza, la proposta in voga è prevedere percorsi di coaching o sedute di psicologia finanziate dall’azienda. C’è anche chi ha già iniziato a fornire consulenze psicologiche per le forme specifiche di stress che derivano dall’isolamento dello Smart Working e non mancano neppure aziende che mettono a disposizione delle famiglie shopper o factotum, ad esempio per portare i bambini a scuola.

Come dichiarato dalla ministra Bonetti “lo Smart Working ha mostrato opportunità, ma anche il rischio di amplificare il divario di genere nel mondo del lavoro se non si introducono principi paritari e strumenti per valorizzare pienamente i talenti delle donne”. È necessario agire subito e prevedere “interventi specifici per la condivisione dei carichi di cura tra donne e uomini, congedi parentali paritari, incentivi per i datori di lavoro che promuovano strumenti di welfare innovativi e la contrattazione di secondo livello a sostegno anche della genitorialità”.