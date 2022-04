Elezioni a Taggia, Rifondazione Comunista presenta la lista civica “Progetto Comune”

Taggia. Il partito della Rifondazione Comunista Circolo “Valeria Faraldi” Sanremo-Taggia presenta la propria Lista Civica “Progetto Comune” per le elezioni comunali Taggia 2022.

Candidato a Sindaco Marco Ardoino, da sempre anima ecologista con impegni nel sociale. Capolista Jacopo Claudio Siffredi. I candidati della lista provengono, per la maggior parte, dal mondo della scuola, del volontariato, dell’associativismo e dallo sport. A conferma di ciò proponiamo, tra gli altri, come capolista uno studente di 19 anni a rappresentare il futuro, Fulvia Alberti insegnante, scrittrice e documentarista internazionale. Paolo Germano, allenatore di calcio ragazzi, Claudia Faustini pensionata.

La lista nasce spontaneamente come alternativa, di sinistra vera, ad un governo della citta che ha disatteso in modo totale il proprio programma del 2017. «Presto chiuderemo la lista con tutti i candidati che si sono rispecchiati nei nostri valori, per i quali la gestione amministrativa non comporta investimenti, bensi passione e tempo. Nei prossimi giorni proporremo il nostro programma, ma possiamo anticipare che non enuncerà fantasmagoriche opere, o inutili gettate di cemento, ma si concentrerà soprattutto sulla qualità della vita, sui servizi, sulla solidarietà ed equità, sulla salvaguardia del territorio, e contro l’arroganza» comunicano da “Progetto Comune” .