Il capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile visita Regione Liguria e i profughi ucraini

Genova. Visita questo pomeriggio del capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio in Regione Liguria. Prima tappa la residenza Santa Dorotea in via Liri dove sono ospitati attualmente 75 profughi, di cui 30 bambini e di questi 16 con patologie oncologiche, seguiti, per le terapie, dall’Istituto Gaslini. Un’occasione per consegnare ai bambini le uova pasquali.

