Ciao amici! prima di effettuare uno stop “didattico” al nostro progetto voluto e dovuto per poterci dedicare ai nostri lavori principali (poi torneremo eh, promesso), vogliamo regalarvi un’anticipazione di quello che sarà il nostro nuovo numero, che non abbiamo ancora ben idea di quando uscirà! E’ quasi terminato, quello si, ma abbiamo voluto davvero esagerare con le cose belle e, essendo solo in due ad operare, non è così facile!

... » Leggi tutto