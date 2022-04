Imperia, al via i lavori del Centro Servizi all’Utenza di A.R.T.E. di Porto Maurizio

Imperia. Lunedì A.R.T.E. Imperia (Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia) ha dato il via ai lavori di riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario di Porto Maurizio. Un edificio che versa da anni in stato di abbandono e che verrà convertito in Centro Servizi all’Utenza. Un progetto innovativo che è stato ideato per rispondere ai bisogni dei cittadini fragili della provincia di Imperia, un centro che integra i servizi già offerti da A.R.T.E. e al contempo promuove progettualità innovative e soluzioni di welfare, attivando nuovi servizi che consentono di offrire risposte a specifici bisogni abitativi e sociali. L’idea alla base del progetto, infatti, è la “Qualità dell’abitare”, che si traduce nell’offerta di servizi qualitativi, che coniughino la dimensione abitativa con la qualità sociale, puntando sulla mediazione dei conflitti, attivazione di reti di sostegno per inquilini in difficoltà e attività di formazione/informazione e comunicazione sociale.

