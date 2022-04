Lista Toti Liguria: «L’opposizione attacca su persone fragili ma fragili sono le loro strumentalizzazioni»

Genova. «Già nel giugno 2021 si è provveduto a realizzare un piano di potenziamento territoriale per il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, approvato in ottobre da Alisa. L’accusa è grave: trascurate le liste d’attesa che coinvolgono persone fragili e le loro famiglie. Ma ancora una volta, in consiglio regionale, all’attacco del consigliere del Pd Pastorino rispondono numeri e fatti. E grave diviene così la strumentalizzazione di un tema così delicato e sentito. Il contesto prevede così porre in evidenza il lavoro svolto e dalla risposta emerge che a giugno, a seguito della richiesta di potenziamento delle equipes sociosanitarie dei servizi di Salute Mentale, SerD e NPI hanno immediatamente costruito il piano di potenziamento territoriale per il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, approvato poi in Ottobre da Alisa. Sono stati così assunti nuovi professionisti ed altri (logopedisti) verranno selezionati tramite concorso in Gazzetta a fine mese» – dichiara Lista Toti Liguria in risposta all’intervento di Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale e vicepresidente Commissione II Sanità.

